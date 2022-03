L’Australien qui a aussi obtenu une invi­ta­tion risque encore d’être l’at­trac­tion du tournoi de Miami. Il faut dire que Nick parvient très vite malgré un manque de compé­ti­tions a proposé un niveau de jeu assez impressionnant.

A l’issue de sa défaite face à Rafael Nadal, il a dresse un bilan très prag­ma­tique de sa situaion.

« Je sais que mon niveau est toujours là. J’ai joué trois bons matchs contre des adver­saires de qualité qui ont joué et qui ont fait une très bonne année. J’ai battu l’un des gars qui avait eu près de 60 victoires l’an dernier et personne ne s’en souve­nait. Mais tout le monde se souviendra de cette fois où Kyrgios a perdu contre Rafa à Indian Wells ou de la fois où il a lancé la raquette. Les gens ne se souviennent que des gros matchs que je joue et c’est très bien. Je sais que je reste fidèle à moi‐même, je sais que j’ai réalisé de petites amélio­ra­tions, je me sens en bonne santé, mon corps se sent bien et je vais juste essayer de conti­nuer à être positif et à être meilleur, c’est tout. C’est tout ce que je peux faire. C’est tout ce que je peux contrôler. C’est ça »