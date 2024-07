Dans le dernier épisode de « All on the Table », l’UTS (Ultimate Tennis Showdown, l’ex­hi­bi­tion créée par Patrick Mouratoglou) orga­nise une discus­sion entre le coach fran­çais, Alexander Bublik et Nick Kyrgios. Ce dernier raconte notam­ment son réveil le lende­main d’une défaite contre Rafael Nadal à Rome en 2016.

« J’ai joué contre lui à Rome une année. J’ai perdu 6–3 dans le troi­sième set ou quelque chose comme ça (6−7, 6–2, 6–3). Je ne pouvais pas marcher le lende­main. Contre Rafa, c’était diffé­rent. Je ne pouvais plus marcher. Je me suis dit : ‘putain, si j’avais gagner, je n’au­rais pas pu jouer’. C’était diffé­rent, le physique… C’était fou. C’est une bête ».