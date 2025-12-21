AccueilATPNick Kyrgios met la pression sur Craig Tiley, directeur du tournoi, à...
Nick Kyrgios met la pres­sion sur Craig Tiley, direc­teur du tournoi, à un mois de l’Open d’Australie

Jean Muller
Par Jean Muller

Nick Kyrgios s’apprête à donner du fil à retordre à l’organisation de l’Open d’Australie et à son direc­teur, Craig Tiley.

Le « bad boy » du tennis austra­lien a en effet confirmé son retour à la compé­ti­tion en accep­tant une wild card pour le tournoi ATP 250 de Brisbane, disputé en amont du premier Grand Chelem de la saison.

Ce choix laisse penser que Kyrgios est bel et bien décidé à effec­tuer un véri­table retour sur le circuit en 2026. Toutefois, sa parti­ci­pa­tion à l’Open d’Australie reste incer­taine : elle dépendra de l’obtention d’une nouvelle wild card, indis­pen­sable pour inté­grer le tableau principal.

L’Australien compte désor­mais sur Craig Tiley pour lui offrir cette invi­ta­tion. Sans cela, il serait privé de la possi­bi­lité de jouer devant son public, en janvier, à Melbourne — un scénario qui ne manque­rait pas de faire réagir. La direc­tion de l’Open d’Australie se retrouve donc face à une déci­sion déli­cate, qui fera inévi­ta­ble­ment parler, quel que soit le verdict.

Publié le dimanche 21 décembre 2025 à 12:47

