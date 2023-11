Au cours d’une récente série de questions‐réponses avec ses fans orga­nisée sur son compte Instagram, Nick Kyrgios, qui a long­temps hésité entre prati­quer le tennis ou le basket de haut niveau, a reconnu qu’il pensait encore à ce choix douloureux.

« Parfois, pour mon bonheur, je me dis que j’au­rais dû choisir le basket‐ball plutôt que le tennis. Mais ensuite je pense à ce que j’ai pu faire pour ma famille et mon entou­rage et je n’ai main­te­nant aucun regret. »