Nick Kyrgios n’a pas joué sur le circuit ATP depuis plus d’un an, et l’Australien laisse planer le doute régu­liè­re­ment sur un possible retour.

L’ancien fina­liste de Wimbledon s’est trouvé de nouvelles acti­vités en créant sa propre émis­sion ou encore en commen­tant des matches, comme c’était le cas à l’Open d’Australie et Wimbledon.

Cependant, Kyrgios n’ou­blie pas de s’en­traîner et semble n’avoir rien perdu de son service de feu, comme le montre une vidéo récem­ment publiée sur son compte Instagram.

Une chose est sûre, ce service sera toujours une grande menace si l’Australien décide de revenir sur le circuit !