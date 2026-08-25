Testé positif à la benzoylecgonine, un métabolite de la cocaïne, lors d’un contrôle antidopage à Majorque le 22 juin dernier, Nick Kyrgios s’est pris un violent retour de bâton après s’être montré particulièrement critique envers Jannik Sinner et Simona Halep.
Désireux de revenir sur cette information lors d’un récent podcast, Boris Becker a expliqué pourquoi il n’avait pas été surpris.
« Il a été contrôlé positif. Dans ce cas précis, il s’agissait de cocaïne. Est‐ce que ça m’a surpris ? Pas vraiment. Vu comment je l’ai vu ces derniers temps. Et maintenant, la question est : en a‑t‐il pris avant le match ? Si c’est le cas, je pense qu’il sera suspendu pendant au moins deux ans. Si c’est après le match, donc pas pendant un tournoi, la sanction sera plus clémente. Mais, bien sûr, il ne peut pas se plaindre des critiques. Il n’a pas ménagé Sinner dans son affaire de dopage. Simona Halep s’est également exprimée à ce sujet et a parlé de karma. »
Publié le mardi 25 août 2026 à 16:25