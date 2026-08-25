Testé positif à la benzoy­lec­go­nine, un méta­bo­lite de la cocaïne, lors d’un contrôle anti­do­page à Majorque le 22 juin dernier, Nick Kyrgios s’est pris un violent retour de bâton après s’être montré parti­cu­liè­re­ment critique envers Jannik Sinner et Simona Halep.

Désireux de revenir sur cette infor­ma­tion lors d’un récent podcast, Boris Becker a expliqué pour­quoi il n’avait pas été surpris.

« Il a été contrôlé positif. Dans ce cas précis, il s’agissait de cocaïne. Est‐ce que ça m’a surpris ? Pas vrai­ment. Vu comment je l’ai vu ces derniers temps. Et main­te­nant, la ques­tion est : en a‑t‐il pris avant le match ? Si c’est le cas, je pense qu’il sera suspendu pendant au moins deux ans. Si c’est après le match, donc pas pendant un tournoi, la sanc­tion sera plus clémente. Mais, bien sûr, il ne peut pas se plaindre des critiques. Il n’a pas ménagé Sinner dans son affaire de dopage. Simona Halep s’est égale­ment exprimée à ce sujet et a parlé de karma. »