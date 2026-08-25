Accueil ATP

Nick Kyrgios positif à la cocaïne, Boris Becker sans langue de bois : « Est‐ce que cela m’a surpris ? Pas vrai­ment, vu comment je l’ai vu ces derniers temps »

Par
Thomas S
-
1229

Testé positif à la benzoy­lec­go­nine, un méta­bo­lite de la cocaïne, lors d’un contrôle anti­do­page à Majorque le 22 juin dernier, Nick Kyrgios s’est pris un violent retour de bâton après s’être montré parti­cu­liè­re­ment critique envers Jannik Sinner et Simona Halep. 

Désireux de revenir sur cette infor­ma­tion lors d’un récent podcast, Boris Becker a expliqué pour­quoi il n’avait pas été surpris. 

« Il a été contrôlé positif. Dans ce cas précis, il s’agissait de cocaïne. Est‐ce que ça m’a surpris ? Pas vrai­ment. Vu comment je l’ai vu ces derniers temps. Et main­te­nant, la ques­tion est : en a‑t‐il pris avant le match ? Si c’est le cas, je pense qu’il sera suspendu pendant au moins deux ans. Si c’est après le match, donc pas pendant un tournoi, la sanc­tion sera plus clémente. Mais, bien sûr, il ne peut pas se plaindre des critiques. Il n’a pas ménagé Sinner dans son affaire de dopage. Simona Halep s’est égale­ment exprimée à ce sujet et a parlé de karma. »

Publié le mardi 25 août 2026 à 16:25

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥