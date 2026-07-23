Plombé par les bles­sures ces dernières années, très souvent absent du circuit et tombé au 910e rang mondial, Nick Kyrgios semble douce­ment se rappro­cher vers la retraite tennistique.

De passage dans le podcast « Make Noise », dont les propos sont relayés par Tennis Head, le fina­liste de Wimbledon 2022 a révélé un objectif assez fou pour son après‐carrière.

« Je souhaite vrai­ment jouer au basket‐ball profes­sionnel à un moment donné. L’un de mes prochains objec­tifs dans ma carrière est de prati­quer deux sports à un niveau profes­sionnel. Comme je le souhaite, une fois mon parcours tennis­tique terminé, jouer au basket‐ball profes­sionnel quelque part en Europe serait l’un de mes objec­tifs. Je veux faire partie de ces athlètes qui ont pratiqué deux sports à un niveau profes­sionnel respectable. »