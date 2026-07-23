Plombé par les blessures ces dernières années, très souvent absent du circuit et tombé au 910e rang mondial, Nick Kyrgios semble doucement se rapprocher vers la retraite tennistique.
De passage dans le podcast « Make Noise », dont les propos sont relayés par Tennis Head, le finaliste de Wimbledon 2022 a révélé un objectif assez fou pour son après‐carrière.
« Je souhaite vraiment jouer au basket‐ball professionnel à un moment donné. L’un de mes prochains objectifs dans ma carrière est de pratiquer deux sports à un niveau professionnel. Comme je le souhaite, une fois mon parcours tennistique terminé, jouer au basket‐ball professionnel quelque part en Europe serait l’un de mes objectifs. Je veux faire partie de ces athlètes qui ont pratiqué deux sports à un niveau professionnel respectable. »
Publié le jeudi 23 juillet 2026 à 11:14