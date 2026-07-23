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Nick Kyrgios : « Quand j’ar­rê­terai le tennis, je veux devenir profes­sionnel dans cet autre sport. C’est mon objectif »

Par
Baptiste Mulatier
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Plombé par les bles­sures ces dernières années, très souvent absent du circuit et tombé au 910e rang mondial, Nick Kyrgios semble douce­ment se rappro­cher vers la retraite tennistique. 

De passage dans le podcast « Make Noise », dont les propos sont relayés par Tennis Head, le fina­liste de Wimbledon 2022 a révélé un objectif assez fou pour son après‐carrière. 

« Je souhaite vrai­ment jouer au basket‐ball profes­sionnel à un moment donné. L’un de mes prochains objec­tifs dans ma carrière est de prati­quer deux sports à un niveau profes­sionnel. Comme je le souhaite, une fois mon parcours tennis­tique terminé, jouer au basket‐ball profes­sionnel quelque part en Europe serait l’un de mes objec­tifs. Je veux faire partie de ces athlètes qui ont pratiqué deux sports à un niveau profes­sionnel respectable. »

Publié le jeudi 23 juillet 2026 à 11:14

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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