Lors d’une récente prise de parole, Nick Kyrgios a évoqué les raisons pour lesquelles il voulait conti­nuer à jouer sur le circuit malgré de nombreuses bles­sures et un manque criant de motivation.

Enfin, jouer est un bien grand mot puisque ses appa­ri­tions sont avant tout liées à des exhi­bi­tions ou des invi­ta­tions qu’il peut obtenir auprès d’or­ga­ni­sa­teurs qui jugent que l’Australien apporte encore quelque chose au tennis. Or, lors de ces dernières sorties, le niveau de son tennis n’était pas vrai­ment au rendez‐vous.

On reste donc assez dubi­tatif quand l’Australien parle de jouer pour les fans.

« Maintenant, je joue simple­ment pour les fans. J’ai toujours énor­mé­ment de soutien. J’aime être sur le court pour eux, leur offrir un spec­tacle incroyable, voir les enfants dans le public… C’est la prin­ci­pale raison pour laquelle je joue encore. J’ai subi quatre opéra­tions, dont trois ces deux dernières années. Du coup, je sens que mon corps n’est plus aussi fort qu’avant. »