Accueil ATP

Nick Kyrgios refuse d’ab­di­quer : « C’est la prin­ci­pale raison pour laquelle je joue encore »

Par
Jean Muller
-
33

Lors d’une récente prise de parole, Nick Kyrgios a évoqué les raisons pour lesquelles il voulait conti­nuer à jouer sur le circuit malgré de nombreuses bles­sures et un manque criant de motivation. 

Enfin, jouer est un bien grand mot puisque ses appa­ri­tions sont avant tout liées à des exhi­bi­tions ou des invi­ta­tions qu’il peut obtenir auprès d’or­ga­ni­sa­teurs qui jugent que l’Australien apporte encore quelque chose au tennis. Or, lors de ces dernières sorties, le niveau de son tennis n’était pas vrai­ment au rendez‐vous. 

On reste donc assez dubi­tatif quand l’Australien parle de jouer pour les fans.

« Maintenant, je joue simple­ment pour les fans. J’ai toujours énor­mé­ment de soutien. J’aime être sur le court pour eux, leur offrir un spec­tacle incroyable, voir les enfants dans le public… C’est la prin­ci­pale raison pour laquelle je joue encore. J’ai subi quatre opéra­tions, dont trois ces deux dernières années. Du coup, je sens que mon corps n’est plus aussi fort qu’avant. »

Publié le vendredi 27 mars 2026 à 11:44

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.