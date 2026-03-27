Lors d’une récente prise de parole, Nick Kyrgios a évoqué les raisons pour lesquelles il voulait continuer à jouer sur le circuit malgré de nombreuses blessures et un manque criant de motivation.
Enfin, jouer est un bien grand mot puisque ses apparitions sont avant tout liées à des exhibitions ou des invitations qu’il peut obtenir auprès d’organisateurs qui jugent que l’Australien apporte encore quelque chose au tennis. Or, lors de ces dernières sorties, le niveau de son tennis n’était pas vraiment au rendez‐vous.
On reste donc assez dubitatif quand l’Australien parle de jouer pour les fans.
« Maintenant, je joue simplement pour les fans. J’ai toujours énormément de soutien. J’aime être sur le court pour eux, leur offrir un spectacle incroyable, voir les enfants dans le public… C’est la principale raison pour laquelle je joue encore. J’ai subi quatre opérations, dont trois ces deux dernières années. Du coup, je sens que mon corps n’est plus aussi fort qu’avant. »
Publié le vendredi 27 mars 2026 à 11:44