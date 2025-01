Récemment critiqué par Andy Roddick pour « être devenu un influen­ceur et de vivre pour les likes », Nick Kyrgios a décidé de lui répondre via son compte X ainsi qu’au jour­na­liste Jon Wertheim, qui estime que si l’Australien s’en prend autant à Jannik Sinner c’est à cause du fait que ce dernier entre­tient une rela­tion amou­reuse avec Anna Kalinskaya, l’ex de Kyrgios.

Hahaha of course – sweep sweep sweep, how is this now my fault ? I couldn’t care less where sinner lays his wood 😭😂 I’m in a happy rela­tion­ship 🙏🏽 I just don’t like people who are chea­ting the system. Roddick – never ever thought you were a sheep my guy lol https://t.co/LhgX523tbS