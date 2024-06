Dernièrement sur le plateau de Tennis Channel, Eugenie Bouchard et Andy Roddick ont évoqué l’idée que la saison sur gazon devrait être plus longue et aussi égale­ment posséder un Masters1000. Une propo­si­tion tout à fait rece­vable surtout aux oreilles de Nick Kyrgios qui a commenté cela sur le compte Instagram de la chaine 100% tennis en faisant preuve d’humour.

« En fait, le tennis existe surtout sur des ATP250 sur terre‐battue » a expliqué Nick Kyrgios, une analyse qui n’est pas tota­le­ment fausse puisque les tour­nois sur l’ocre sont très nombreux sur le circuit prin­cipal comme sur le circuit secondaire.