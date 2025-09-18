Au cours d’une récente conversation avec Alexander Bublik et Patrick Mouratoglou en marge de l’UTS, l’exhibition créée par l’entraîneur français, Nick Kyrgios s’est longuement confié sur sa finale perdue lors de l’édition 2022 de Wimbledon face à Novak Djokovic.
Toujours aussi impressionné par la performance du Serbe, l’Australien a estimé qu’il aurait eu beaucoup plus de chance de l’emporter face à un tout autre joueur ce jour‐là, même face à Rafael Nadal.
« J’ai réussi 75 % de mes premiers services et Novak m’a breaké trois fois. Je ne pouvais juste pas mieux servir. Je n’aurais pas pu faire beaucoup plus. J’ai joué de manière assez solide. J’ai fait un mauvais tie‐break dans le quatrième set, mais j’ai été breaké à 4 partout dans le troisième set alors que je menais 40–0. C’est complètement ridicule. On se fait donc breaker à 40–0 sur gazon. Quelque chose n’allait pas dans ma tête. Pas au niveau du tennis, mais dans ma tête. C’était difficile. Mais il est juste… Je pense que si j’avais joué contre Rafa ou quelqu’un d’autre en finale, ça aurait été bon, je pense. »
