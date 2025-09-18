Au cours d’une récente conver­sa­tion avec Alexander Bublik et Patrick Mouratoglou en marge de l’UTS, l’ex­hi­bi­tion créée par l’en­traî­neur fran­çais, Nick Kyrgios s’est longue­ment confié sur sa finale perdue lors de l’édi­tion 2022 de Wimbledon face à Novak Djokovic.

Toujours aussi impres­sionné par la perfor­mance du Serbe, l’Australien a estimé qu’il aurait eu beau­coup plus de chance de l’emporter face à un tout autre joueur ce jour‐là, même face à Rafael Nadal.

« J’ai réussi 75 % de mes premiers services et Novak m’a breaké trois fois. Je ne pouvais juste pas mieux servir. Je n’au­rais pas pu faire beau­coup plus. J’ai joué de manière assez solide. J’ai fait un mauvais tie‐break dans le quatrième set, mais j’ai été breaké à 4 partout dans le troi­sième set alors que je menais 40–0. C’est complè­te­ment ridi­cule. On se fait donc breaker à 40–0 sur gazon. Quelque chose n’al­lait pas dans ma tête. Pas au niveau du tennis, mais dans ma tête. C’était diffi­cile. Mais il est juste… Je pense que si j’avais joué contre Rafa ou quel­qu’un d’autre en finale, ça aurait été bon, je pense. »