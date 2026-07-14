Difficile de faire plus opposés que Rafael Nadal et Nick Kyrgios.
Si l’on pensait que l’entente était désormais cordiale entre les deux hommes, notamment depuis la retraite de l’Espagnol, ce n’est pas vraiment le cas à en croire l’Australien, qui s’est récemment exprimé à ce sujet lors du table rond organisée avec Richard Gasquet et Jérémy Chardy en marge de l’UTS, l’exhibition créée par Patrick Mouratoglou. Extraits.
Gasquet : « Qui est ton meilleur ami sur le circuit ? Thanasi ?
Kyrgios : Enfin, on se parle, mais c’était Sock.
Gasquet : Je me souviens de Jack.
Kyrgios : Putain. On a passé de bonnes soirées ensemble, aussi.
Gasquet : Ouais, il était marrant.
Kyrgios : Il était tellement marrant. Je ne sais plus trop, en fait. Gaël était toujours tellement marrant. Rafa et moi, on est vraiment proches (rires).
Gasquet : Maintenant, ça va, non ?
Kyrgios : Non, non.
Gasquet : Pas du tout ?
Kyrgios : Non, on ne s’apprécie pas. Je ne sais pas pourquoi.
Gasquet : Tu ne sais pas pourquoi ?
Chardy : Vous vous ressemblez beaucoup (rires).
Kyrgios : Il ne me dérange pas maintenant. Mais c’est le meilleur compétiteur de tous les temps.
Gasquet : Et de loin.
Chardy : C’est vrai. Sans aucun doute. C’est un exemple pour tout le monde.
À 100 %.
Kyrgios : C’est un phénomène, c’était triste de le voir partir. »
Publié le mardi 14 juillet 2026 à 14:14