Difficile de faire plus opposés que Rafael Nadal et Nick Kyrgios.

Si l’on pensait que l’en­tente était désor­mais cordiale entre les deux hommes, notam­ment depuis la retraite de l’Espagnol, ce n’est pas vrai­ment le cas à en croire l’Australien, qui s’est récem­ment exprimé à ce sujet lors du table rond orga­nisée avec Richard Gasquet et Jérémy Chardy en marge de l’UTS, l’ex­hi­bi­tion créée par Patrick Mouratoglou. Extraits.

Gasquet : « Qui est ton meilleur ami sur le circuit ? Thanasi ?

Kyrgios : Enfin, on se parle, mais c’était Sock.

Gasquet : Je me souviens de Jack.

Kyrgios : Putain. On a passé de bonnes soirées ensemble, aussi.

Gasquet : Ouais, il était marrant.

Kyrgios : Il était telle­ment marrant. Je ne sais plus trop, en fait. Gaël était toujours telle­ment marrant. Rafa et moi, on est vrai­ment proches (rires).

Gasquet : Maintenant, ça va, non ?

Kyrgios : Non, non.

Gasquet : Pas du tout ?

Kyrgios : Non, on ne s’ap­précie pas. Je ne sais pas pour­quoi.

Gasquet : Tu ne sais pas pour­quoi ?

Chardy : Vous vous ressem­blez beau­coup (rires).

Kyrgios : Il ne me dérange pas main­te­nant. Mais c’est le meilleur compé­ti­teur de tous les temps.

Gasquet : Et de loin.

Chardy : C’est vrai. Sans aucun doute. C’est un exemple pour tout le monde.

À 100 %.

Kyrgios : C’est un phéno­mène, c’était triste de le voir partir. »