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Nick Kyrgios sur Rafael Nadal : « Ça ne va pas mieux entre nous. On ne s’ap­précie pas »

Par
Thomas S
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Difficile de faire plus opposés que Rafael Nadal et Nick Kyrgios.

Si l’on pensait que l’en­tente était désor­mais cordiale entre les deux hommes, notam­ment depuis la retraite de l’Espagnol, ce n’est pas vrai­ment le cas à en croire l’Australien, qui s’est récem­ment exprimé à ce sujet lors du table rond orga­nisée avec Richard Gasquet et Jérémy Chardy en marge de l’UTS, l’ex­hi­bi­tion créée par Patrick Mouratoglou. Extraits. 

Gasquet : « Qui est ton meilleur ami sur le circuit ? Thanasi ?
Kyrgios : Enfin, on se parle, mais c’était Sock.
Gasquet : Je me souviens de Jack.
Kyrgios : Putain. On a passé de bonnes soirées ensemble, aussi.
Gasquet : Ouais, il était marrant.
Kyrgios : Il était telle­ment marrant. Je ne sais plus trop, en fait. Gaël était toujours telle­ment marrant. Rafa et moi, on est vrai­ment proches (rires).
Gasquet : Maintenant, ça va, non ?
Kyrgios : Non, non.
Gasquet : Pas du tout ?
Kyrgios : Non, on ne s’ap­précie pas. Je ne sais pas pour­quoi.
Gasquet : Tu ne sais pas pour­quoi ?
Chardy : Vous vous ressem­blez beau­coup (rires).
Kyrgios : Il ne me dérange pas main­te­nant. Mais c’est le meilleur compé­ti­teur de tous les temps.
Gasquet : Et de loin.
Chardy : C’est vrai. Sans aucun doute. C’est un exemple pour tout le monde.
À 100 %.
Kyrgios : C’est un phéno­mène, c’était triste de le voir partir. »

Publié le mardi 14 juillet 2026 à 14:14

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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