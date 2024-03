Au cours d’une récente conver­sa­tion avec l’homme d’af­faires améri­cain, Gary Vaynerchuk, Nick Kyrgios, dans des propos rapportés par Tennis 365, a déclaré qu’il n’avait jamais voulu s’iden­ti­fier à Roger Federer, préfé­rant s’en­crer dans sa propos personnalité.

« Si tout le monde était le même et agis­sait de la même manière, personne ne regar­de­rait. Il n’y aurait pas de fans en pleine crois­sance, de jeunes fans… Je ne suis pas compa­rable à Federer. Seules quelques personnes peuvent s’iden­ti­fier à Federer, pas moi. Je ne l’ai jamais regardé en me disant : ‘Je veux être ce type’, je savais que ce n’était pas possible. »