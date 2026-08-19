Nouvelle « bombe » sur la planète tennis.

Déjà plombé par les bles­sures ces dernières années, et très peu présent sur le circuit depuis plusieurs saisons, Nick Kyrgios ne va pas arranger son cas.

L’Agence inter­na­tio­nale pour l’in­té­grité du tennis (ITIA) a suspendu à titre provi­soire le fina­liste de Wimbledon 2022 dans le cadre du programme anti­do­page du tennis.

L’Australien a en effet été testé positif à la benzoy­lec­go­nine, un méta­bo­lite de la cocaïne, lors d’un contrôle anti­do­page à Majorque le 22 juin dernier.

The International Tennis Integrity Agency (ITIA) has provi­sio­nally suspended Nick Kyrgios under the Tennis Anti‐Doping Programme. pic.twitter.com/Rwh7INYkxf — BBC Sport (@BBCSport) August 19, 2026

La suspen­sion provi­soire est en vigueur depuis le 4 août 2026. Dans le cadre de cette suspen­sion, Kyrgios ne peut ni jouer, ni entraîner, ni assister à aucun tournoi.