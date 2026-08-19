Nouvelle « bombe » sur la planète tennis.
Déjà plombé par les blessures ces dernières années, et très peu présent sur le circuit depuis plusieurs saisons, Nick Kyrgios ne va pas arranger son cas.
L’Agence internationale pour l’intégrité du tennis (ITIA) a suspendu à titre provisoire le finaliste de Wimbledon 2022 dans le cadre du programme antidopage du tennis.
L’Australien a en effet été testé positif à la benzoylecgonine, un métabolite de la cocaïne, lors d’un contrôle antidopage à Majorque le 22 juin dernier.
The International Tennis Integrity Agency (ITIA) has provisionally suspended Nick Kyrgios under the Tennis Anti‐Doping Programme. pic.twitter.com/Rwh7INYkxf— BBC Sport (@BBCSport) August 19, 2026
La suspension provisoire est en vigueur depuis le 4 août 2026. Dans le cadre de cette suspension, Kyrgios ne peut ni jouer, ni entraîner, ni assister à aucun tournoi.
Publié le mercredi 19 août 2026 à 10:55