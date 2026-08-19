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Nick Kyrgios suspendu après avoir été testé positif à la cocaïne !

Par
Baptiste Mulatier
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Nouvelle « bombe » sur la planète tennis. 

Déjà plombé par les bles­sures ces dernières années, et très peu présent sur le circuit depuis plusieurs saisons, Nick Kyrgios ne va pas arranger son cas. 

L’Agence inter­na­tio­nale pour l’in­té­grité du tennis (ITIA) a suspendu à titre provi­soire le fina­liste de Wimbledon 2022 dans le cadre du programme anti­do­page du tennis.

L’Australien a en effet été testé positif à la benzoy­lec­go­nine, un méta­bo­lite de la cocaïne, lors d’un contrôle anti­do­page à Majorque le 22 juin dernier.

La suspen­sion provi­soire est en vigueur depuis le 4 août 2026. Dans le cadre de cette suspen­sion, Kyrgios ne peut ni jouer, ni entraîner, ni assister à aucun tournoi. 

Publié le mercredi 19 août 2026 à 10:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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