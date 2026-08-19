Suspendu provi­soi­re­ment par l’Agence inter­na­tio­nale pour l’intégrité du tennis (ITIA) après avoir été testé positif à la cocaïne en juin dernier à Majorque, Nick Kyrgios a présenté ses excuses et reconnu avoir commis « une grave erreur ».

« J’ai récem­ment échoué à un contrôle anti­do­page à Majorque après avoir été contrôlé positif à la cocaïne. J’ai commis une grave erreur et j’en assume l’entière respon­sa­bi­lité. Je présente mes excuses à mes fans, à ma famille, à mes spon­sors et à tous mes proches. Mais surtout, je suis désolé envers les enfants qui me suivent. Je suis conscient de l’exemple que cela donne et je suis profon­dé­ment déçu de moi‐même. Je ne vais pas cher­cher d’excuses, mais je tiens à vous donner quelques éléments de contexte sur ce que j’ai vécu. Ces deux dernières années marquées par les bles­sures m’ont énor­mé­ment affecté, tant physi­que­ment que menta­le­ment. Mon corps n’a pas été capable de répondre aux attentes de mon esprit, et accepter que ma carrière touche à sa fin a été plus diffi­cile que je ne l’aurais jamais imaginé. J’ai toujours dit que ce n’était pas moi qui avais choisi le tennis, mais que c’était le tennis qui m’avait choisi. Mais renoncer à ce qui a été toute ma vie est l’une des choses les plus diffi­ciles auxquelles j’ai jamais dû faire face. Par moments, je me suis senti impuis­sant et seul. Rien de tout cela n’excuse ce que j’ai fait. Cependant, la bonne nouvelle, c’est que cela m’a servi d’élec­tro­choc. Au cours des 28 prochains jours, je m’éloignerai des réseaux sociaux et de la vie publique pour me concen­trer sur mon bien‐être. Je demande aux gens de respecter ma vie privée pendant cette période, et surtout celle de ma famille. Je suis désolé. Je vais travailler dur pour revenir meilleur. »

Kyrgios apolo­gises for taking the drug and says he will ‘step away’ from public life for a month



📸 Nick’s IG https://t.co/84QwRMLp5w pic.twitter.com/9D7xBOugCg — Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) August 19, 2026