Suspendu provisoirement par l’Agence internationale pour l’intégrité du tennis (ITIA) après avoir été testé positif à la cocaïne en juin dernier à Majorque, Nick Kyrgios a présenté ses excuses et reconnu avoir commis « une grave erreur ».
« J’ai récemment échoué à un contrôle antidopage à Majorque après avoir été contrôlé positif à la cocaïne. J’ai commis une grave erreur et j’en assume l’entière responsabilité. Je présente mes excuses à mes fans, à ma famille, à mes sponsors et à tous mes proches. Mais surtout, je suis désolé envers les enfants qui me suivent. Je suis conscient de l’exemple que cela donne et je suis profondément déçu de moi‐même. Je ne vais pas chercher d’excuses, mais je tiens à vous donner quelques éléments de contexte sur ce que j’ai vécu. Ces deux dernières années marquées par les blessures m’ont énormément affecté, tant physiquement que mentalement. Mon corps n’a pas été capable de répondre aux attentes de mon esprit, et accepter que ma carrière touche à sa fin a été plus difficile que je ne l’aurais jamais imaginé. J’ai toujours dit que ce n’était pas moi qui avais choisi le tennis, mais que c’était le tennis qui m’avait choisi. Mais renoncer à ce qui a été toute ma vie est l’une des choses les plus difficiles auxquelles j’ai jamais dû faire face. Par moments, je me suis senti impuissant et seul. Rien de tout cela n’excuse ce que j’ai fait. Cependant, la bonne nouvelle, c’est que cela m’a servi d’électrochoc. Au cours des 28 prochains jours, je m’éloignerai des réseaux sociaux et de la vie publique pour me concentrer sur mon bien‐être. Je demande aux gens de respecter ma vie privée pendant cette période, et surtout celle de ma famille. Je suis désolé. Je vais travailler dur pour revenir meilleur. »
Kyrgios apologises for taking the drug and says he will ‘step away’ from public life for a month— Olly Tennis 🎾 🇬🇧 (@Olly_Tennis_) August 19, 2026
📸 Nick’s IG https://t.co/84QwRMLp5w pic.twitter.com/9D7xBOugCg
Publié le mercredi 19 août 2026 à 11:13