Nick a toujours la langue bien pendue et il semble bien qu’il n’a pas de limite. Dernièrement quand on lui a demandé quel était le joueur le plus intel­li­gent du circuit, il a natu­rel­le­ment pensé à lui. S’il croise Novak prochai­ne­ment, le Serbe risque de lui tirer les oreilles.

« J’ai joué contre Djokovic, Federer, Nadal et Murray. J’ai un QI tennis­tique plus élevé qu’eux. Je ne sais pas si quelqu’un dans l’histoire du tennis a atteint la finale de Wimbledon sans entraî­neur. Donc, en ce qui concerne le QI, je me choi­si­rais moi‐même »