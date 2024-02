Véritable légende du tennis italien avec deux Roland‐Garros (1959 et 1960) au comp­teur, Nicola Pietrangeli, désor­mais âgé de 90 ans, s’est récem­ment exprimé à propos du premier sacre en Grand Chelem de son jeune compa­triote, Jannik Sinner.

« Le succès de Jannik Sinner va au‐delà du sport. Voir ce petit garçon gagner un tournoi aussi impor­tant que l’Open d’Australie me rend heureux. Il est encore trop tôt pour dire ce qu’il en sera, mais l’avenir est promet­teur pour lui. Sinner est génial, mais ce n’est pas Batman. Pour l’ins­tant, il n’a pas de faiblesses, même s’il peut toujours s’amé­liorer. Il est complet, main­te­nant ce sont les autres qui veulent le battre et la bataille sera plus diffi­cile. Mais pour battre mon record, il lui faudra deux vies. Il les battra presque tous (du tennis italien, ndlr), mais celui de 164 matches en Coupe Davis est impos­sible parce qu’ils ont changé le format »