Nicola Pietrangeli, 90 ans, est une des grandes légendes du tennis Italien, vain­queur de deux Roland Garros, en 1959 et 1960.

Bien qu’il ait joué à une époque tota­le­ment diffé­rente, et qu’il possède un regard tota­le­ment diffé­rent sur le tennis d’au­jourd’hui que sur celui qu’il a connu, le vétéran est sûr et certain que Jannik Sinner va devenir un immense cham­pion, encore plus qu’il ne l’est déjà.

Dans une inter­view pour la Gazzetta dello sport, il a même admis que son jeune compa­triote avait tous les prére­quis pour faire une saison aussi complète que les plus grandes années de Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

« Sinner peut faire une année au niveau des meilleures de Federer, Nadal et Djokovic. Pourquoi pas ? Cela ne me surpren­drait même pas, on parle d’un garçon qui a eu une ascen­sion fulgu­rante dans tous les aspects du jeu et qui a toujours été très fort menta­le­ment. Mais bien sûr, nous ne devons pas oublier qu’il aura des adver­saires, et que ceux‐ci sont formidables. »