Auteur d’une sortie remar­quée au sujet de Matteo Berrettini lors d’une inter­view accordée à Gazzetta dello Sport, l’an­cien grand cham­pion italien Nicola Pietrangeli a égale­ment réagi au 22e sacre en Grand Chelem de Novak Djokovic, qui a égalé Rafael Nadal.

« Même si tout le monde ne l’aime pas, Novak Djokovic est le meilleur joueur du monde tandis que Nadal me semble un peu usé, a observé le double vain­queur de Roland‐Garros (1959 et 1960) avant de donner un avis sur le débat du GOAT. C’est diffi­cile de comparer avec le passé. Le monde a changé et le tennis aussi. Je le ressens quand les jour­na­listes parlent de ‘l’ère moderne’ : que signifie l’ère moderne ? Tout le monde a été un cham­pion à son époque. »