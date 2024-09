Nicola Pietrangeli, légende vivante du tennis italien (double lauréat de Roland‐Garros et vain­queur de la Coupe Davis) n’a pas tari d’éloges sur Jannik Sinner après le sacre de son jeune compa­triote à l’US Open.

Après avoir expliqué que l’ac­tuel numéro 1 mondial ne pourra pas battre son record et qu’il aurait bien aimé le voir affronter Federer, Nadal et Djokovic à leur meilleur niveau, Nicola a osé la compa­rai­sons avec deux légendes du tennis : Rod Laver et Pete Sampras.

« Que puis‐je dire, mon ami Laver était comme ça : plus la situa­tion se compli­quait, plus il parve­nait à se sortir du pétrin. Je comprends que la compa­raison soit lourde, Rod reste quelque chose d’inac­ces­sible pour l’ins­tant, mais Jannik a la force mentale des plus grands cham­pions. Et d’une certaine manière, il me fait aussi penser à Sampras », a déclaré Pietrangeli chez nos confrères italiens d’Ubitennis.