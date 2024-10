En rempor­tant ses premiers point ATP à seule­ment 15 ans après une victoire face au 217e mondial, Denis Yevseyev, au premier tour des quali­fi­ca­tions du Challenger de Brest, Moïse Kouamé a beau­coup fait parler de lui en deve­nant notam­ment le quatrième plus jeune joueur à obtenir une victoire sur le circuit secondaire.

Ancien Directeur Technique National au sein de la Fédération Française de Tennis, Nicolas Escudé, de retour comme consul­tant pour Eurosport, a tenu à tempérer certaines ardeurs.

« Il n’est même pas au commen­ce­ment d’éven­tuel­le­ment quelque chose de grand. Donc, il va falloir conti­nuer à avancer, à progresser et ne surtout pas s’en­flammer. Etant passé par là, on a pu me mettre junior sur un piédestal en me dési­gnant comme la relève. Et j’ai pu, malheu­reu­se­ment, me reposer sur mes lauriers en me disant : ‘Bon, vu que tout le monde le pense, ça va forcé­ment arriver.’ Ce n’est pas comme ça que ça fonc­tionne. Alors après, c’est le jeu, sans que ce soit péjo­ratif, mais le cirque qu’il peut y avoir autour, l’en­goue­ment, la presse… Que ce soient les spon­sors ou tout ce qui peut englober le joueur de tennis, aussi jeune soit‐il, ça se construit. Il faut y aller pas à pas et ne surtout pas griller les étapes. »