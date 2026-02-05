Consultant pour Eurosport et invité de l’émis­sion Retour Gagnant pour évoquer le sacre de Carlos Alcaraz à l’Open d’Australie alors qu’il s’est séparé de Juan Carlos Ferrero quelques semaines aupa­ra­vant, Nicolas Escudé a tenu à mini­miser cette perte en expli­quant que l’Espagnol n’avait pas eu à tout changer en raison de la présence de Samuel Lopez, membre de l’aca­démie de Ferrero et proche en termes de travail.

« Il y a effec­ti­ve­ment un membre plus qu’im­por­tant de son staff, qui était la figure tuté­laire, qui le connaît depuis ses plus jeunes années, qu’il l’a façonné, qui l’a armé, qui l’a accom­pagné, avec qui cela se termine. Pour une raison qui leur appar­tient. Mais il n’y a pas de chan­ge­ment en soit. Il n’a pas eu à travailler avec quel­qu’un d’autre. Quand on regarde avec des joueurs comme Roger Federer ou certains grands joueurs qui, à un moment donné, ont même pu fonc­tionner seul. Même au niveau fran­çais, un Jo‐Wilfried Tsonga, qui a fonc­tionné seul. Il est certes jeune mais il a déjà un tel palmarès, une telle connais­sance de lui, une telle matu­rité aussi. Cela a dû être un peu compliqué à gérer au début mais il n’y a pas eu de chan­ge­ment, il n’a pas eu à fonc­tionner diffé­rem­ment, avec un discours diffé­rent. C’est quelque part dans la conti­nuité avec certai­ne­ment des petites choses en plus mais il ne fallait pas être inquiet plus que cela. »