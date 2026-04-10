Ancien 17e joueur mondial et désormais consultant pour Eurosport, Nicolas Escudé a été invité à se mouiller sur la rivalité entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner comparé aux plus grandes grandes confrontations de l’histoire du tennis.
Et logiquement, le lauréat de la Coupe Davis 2011 s’est montré très prudent, lors de son passage dans l’émission, « Retour Gagnant ».
« Est‐ce que la rivalité entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner sera la plus grande de tous les temps ? Je ne sais pas, c’est trop tôt pour le dire. Quand on regarde par exemple les confrontations entre Novak Djokovic et Rafael Nadal et le nombre de fois qu’ils ont eu à s’affronter (60 fois), je pense que c’est un peu tôt pour le dire. Si cela se trouve, Alcaraz ou Sinner devra arrêter sa carrière au même âge que Bjorn Borg. Mais, aujourd’hui, c’est ce qu’il se fait de mieux. »
Publié le vendredi 10 avril 2026 à 13:43