Ancien 17e joueur mondial et désor­mais consul­tant pour Eurosport, Nicolas Escudé a été invité à se mouiller sur la riva­lité entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner comparé aux plus grandes grandes confron­ta­tions de l’his­toire du tennis.

Et logi­que­ment, le lauréat de la Coupe Davis 2011 s’est montré très prudent, lors de son passage dans l’émis­sion, « Retour Gagnant ».

« Est‐ce que la riva­lité entre Carlos Alcaraz et Jannik Sinner sera la plus grande de tous les temps ? Je ne sais pas, c’est trop tôt pour le dire. Quand on regarde par exemple les confron­ta­tions entre Novak Djokovic et Rafael Nadal et le nombre de fois qu’ils ont eu à s’af­fronter (60 fois), je pense que c’est un peu tôt pour le dire. Si cela se trouve, Alcaraz ou Sinner devra arrêter sa carrière au même âge que Bjorn Borg. Mais, aujourd’hui, c’est ce qu’il se fait de mieux. »