Invité à s’exprimer chez nos confrères de L’Équipe suite à la défaite d’Arthur Fils contre Jannik Sinner en demi‐finales du Masters 1000 de Madrid, Nicolas Escudé, ancien 17e joueur mondial et désormais consultant pour Eurosport, a refusé de brider son enthousiasme à propos de celui qui certains imaginent déjà devenir l’un des meilleurs joueurs du tennis tricolore. Extrait.
Cela va‐t‐il un peu calmer les ardeurs de ceux qui l’imaginaient déjà en finale de Roland‐Garros ?
Mais il faut continuer à s’emballer ! C’est légitime. Arthur est en train d’acquérir énormément de certitudes. Il sait qu’il a le niveau pour battre quasiment tout le monde. Et tout là‐haut, face à ce qui se fait de mieux, il y a des choses auxquelles tu te dois de te confronter pour apprendre. C’est très positif. Il revient dans le top 20. Qu’il perde encore contre Sinner et (Carlos) Alcaraz, en demies ou en finale, et, à un moment, ça va passer. C’est sûr ! Il a tout, techniquement, physiquement et mentalement pour matcher avec ces mecs.
Publié le samedi 2 mai 2026 à 12:12