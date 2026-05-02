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Nicolas Escudé ne veut pas se calmer sur Arthur Fils : « Il faut conti­nuer à s’emballer. Il sait qu’il a le niveau pour battre quasi­ment tout le monde »

Par
Thomas S
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Invité à s’ex­primer chez nos confrères de L’Équipe suite à la défaite d’Arthur Fils contre Jannik Sinner en demi‐finales du Masters 1000 de Madrid, Nicolas Escudé, ancien 17e joueur mondial et désor­mais consul­tant pour Eurosport, a refusé de brider son enthou­siasme à propos de celui qui certains imaginent déjà devenir l’un des meilleurs joueurs du tennis trico­lore. Extrait. 

Cela va‐t‐il un peu calmer les ardeurs de ceux qui l’ima­gi­naient déjà en finale de Roland‐Garros ?
Mais il faut conti­nuer à s’emballer ! C’est légi­time. Arthur est en train d’ac­quérir énor­mé­ment de certi­tudes. Il sait qu’il a le niveau pour battre quasi­ment tout le monde. Et tout là‐haut, face à ce qui se fait de mieux, il y a des choses auxquelles tu te dois de te confronter pour apprendre. C’est très positif. Il revient dans le top 20. Qu’il perde encore contre Sinner et (Carlos) Alcaraz, en demies ou en finale, et, à un moment, ça va passer. C’est sûr ! Il a tout, tech­ni­que­ment, physi­que­ment et menta­le­ment pour matcher avec ces mecs.

Publié le samedi 2 mai 2026 à 12:12

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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