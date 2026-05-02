Invité à s’ex­primer chez nos confrères de L’Équipe suite à la défaite d’Arthur Fils contre Jannik Sinner en demi‐finales du Masters 1000 de Madrid, Nicolas Escudé, ancien 17e joueur mondial et désor­mais consul­tant pour Eurosport, a refusé de brider son enthou­siasme à propos de celui qui certains imaginent déjà devenir l’un des meilleurs joueurs du tennis trico­lore. Extrait.

Cela va‐t‐il un peu calmer les ardeurs de ceux qui l’ima­gi­naient déjà en finale de Roland‐Garros ?

Mais il faut conti­nuer à s’emballer ! C’est légi­time. Arthur est en train d’ac­quérir énor­mé­ment de certi­tudes. Il sait qu’il a le niveau pour battre quasi­ment tout le monde. Et tout là‐haut, face à ce qui se fait de mieux, il y a des choses auxquelles tu te dois de te confronter pour apprendre. C’est très positif. Il revient dans le top 20. Qu’il perde encore contre Sinner et (Carlos) Alcaraz, en demies ou en finale, et, à un moment, ça va passer. C’est sûr ! Il a tout, tech­ni­que­ment, physi­que­ment et menta­le­ment pour matcher avec ces mecs.