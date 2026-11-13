Ancien 17e joueur mondial et désormais consultant pour Eurosport, Nicolas Escudé a été invité à réagir à la récente nomination surprise de Gaël Monfils au poste de capitaine de l’équipe de France de Coupe Davis.
Et le « Scup » n’a pas caché une certaine surprise tout en pointant du doigt un passif parfois compliqué entre Gaël et la compétition au Saladier d’argent.
« C’est une surprise de par les candidats déclarés, en la personne de Jo‐Wilfried Tsonga. Mais cela va forcément être intéressant pour plein de raisons. Parce que Gaël n’a pas forcément toujours été irréprochable en Coupe Davis, je ne parle pas en termes de résultats ou de son investissement sur le terrain. Il y a pu avoir de petits faux bonds. Mais à chaque fois qu’il a pu être là, il a répondu présent. Mais ce sera également intéressant dans ce qu’il peut représenter pour la génération qu’il va avoir à diriger. Mais oui, c’est surprenant. »
Publié le vendredi 13 novembre 2026 à 16:11