Ancien 17e joueur mondial et désor­mais consul­tant pour Eurosport, Nicolas Escudé a été invité à réagir à la récente nomi­na­tion surprise de Gaël Monfils au poste de capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis.

Et le « Scup » n’a pas caché une certaine surprise tout en poin­tant du doigt un passif parfois compliqué entre Gaël et la compé­ti­tion au Saladier d’argent.

« C’est une surprise de par les candi­dats déclarés, en la personne de Jo‐Wilfried Tsonga. Mais cela va forcé­ment être inté­res­sant pour plein de raisons. Parce que Gaël n’a pas forcé­ment toujours été irré­pro­chable en Coupe Davis, je ne parle pas en termes de résul­tats ou de son inves­tis­se­ment sur le terrain. Il y a pu avoir de petits faux bonds. Mais à chaque fois qu’il a pu être là, il a répondu présent. Mais ce sera égale­ment inté­res­sant dans ce qu’il peut repré­senter pour la géné­ra­tion qu’il va avoir à diriger. Mais oui, c’est surprenant. »