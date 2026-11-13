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Nicolas Escudé sur Gaël Monfils, nouveau capi­taine de Coupe Davis : « Il n’a pas toujours été irréprochable »

Par
Thomas S
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Ancien 17e joueur mondial et désor­mais consul­tant pour Eurosport, Nicolas Escudé a été invité à réagir à la récente nomi­na­tion surprise de Gaël Monfils au poste de capi­taine de l’équipe de France de Coupe Davis. 

Et le « Scup » n’a pas caché une certaine surprise tout en poin­tant du doigt un passif parfois compliqué entre Gaël et la compé­ti­tion au Saladier d’argent. 

« C’est une surprise de par les candi­dats déclarés, en la personne de Jo‐Wilfried Tsonga. Mais cela va forcé­ment être inté­res­sant pour plein de raisons. Parce que Gaël n’a pas forcé­ment toujours été irré­pro­chable en Coupe Davis, je ne parle pas en termes de résul­tats ou de son inves­tis­se­ment sur le terrain. Il y a pu avoir de petits faux bonds. Mais à chaque fois qu’il a pu être là, il a répondu présent. Mais ce sera égale­ment inté­res­sant dans ce qu’il peut repré­senter pour la géné­ra­tion qu’il va avoir à diriger. Mais oui, c’est surprenant. »

Publié le vendredi 13 novembre 2026 à 16:11

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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