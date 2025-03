Tombeur d’Holger Rune en finale du Masters 1000 d’Indian Wells, Jack Draper s’est installé au 7e rang mondial cette année. Dans des propos accordés à L’Equipe, l’ex‐17e mondial Nicolas Escudé a analysé le jeu du Britannique.

« Ce Draper est vrai­ment ultra‐solide. Déjà, il présente cette diffé­rence gênante entre son coup droit hyper lifté qui crée énor­mé­ment de volume et son revers très à plat. Ce revers de gaucher, qui lui permet de vache­ment sortir l’ad­ver­saire du court, me fait penser à celui de Ugo (Humbert) mais en peut‐être encore plus impres­sion­nant. Et sa balle glisse au sol. Avec en plus son gros service, et une couver­ture de terrain excel­lente pour sa taille, ça en fait logi­que­ment un gros client. »