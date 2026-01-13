Au micro d’Eurosport, l’an­cien joueur fran­çais Nicolas Escudé a évoqué le poten­tiel du Tchèque Jakub Mensik, 18e mondial à 20 ans et vain­queur du Masters 1000 de Miami en 2025.

« Mensik fait partie de ce pool de joueurs qui pour­raient arriver à aller les chal­lenger un petit peu, mais après, c’est toujours pareil, quand on regarde la saison que les deux (Carlos Alcaraz et Jannik Sinner) ont fait cette année sur les Majeurs, c’est juste dantesque. Il doit digérer et s’adapter à ce nouveau statut, car il va forcé­ment être beau­coup plus attendu. Mais quand on voit le niveau de jeu qu’il a pu atteindre sur Miami… Avec le profil de jeu qui est le sien, ça m’in­té­resse quand même de voir s’il peut aller titiller un petit peu plus les deux monstres devant. »