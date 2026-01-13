Au micro d’Eurosport, l’ancien joueur français Nicolas Escudé a évoqué le potentiel du Tchèque Jakub Mensik, 18e mondial à 20 ans et vainqueur du Masters 1000 de Miami en 2025.
« Mensik fait partie de ce pool de joueurs qui pourraient arriver à aller les challenger un petit peu, mais après, c’est toujours pareil, quand on regarde la saison que les deux (Carlos Alcaraz et Jannik Sinner) ont fait cette année sur les Majeurs, c’est juste dantesque. Il doit digérer et s’adapter à ce nouveau statut, car il va forcément être beaucoup plus attendu. Mais quand on voit le niveau de jeu qu’il a pu atteindre sur Miami… Avec le profil de jeu qui est le sien, ça m’intéresse quand même de voir s’il peut aller titiller un petit peu plus les deux monstres devant. »
Publié le mardi 13 janvier 2026 à 08:56