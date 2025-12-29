Au micro de France Info, l’an­cien joueur fran­çais Nicolas Escudé a expliqué le défi qui attend Loïs Boisson en 2026, quelques mois après sa demi‐finale à Roland‐Garros.

« Elle aura une cible dans le dos. Les joueuses la connaissent mieux désor­mais. Je fais le paral­lèle avec un Giovanni Mpetshi Perricard [58e mondial, deux titres ATP], qui, quand il est arrivé, a surpris par son style de jeu, ses ogives au service, et personne ne connais­sait exac­te­ment ses armes et ses faiblesses, avant d’ap­prendre à le contrer. »