Au micro de France Info, l’ancien joueur français Nicolas Escudé a expliqué le défi qui attend Loïs Boisson en 2026, quelques mois après sa demi‐finale à Roland‐Garros.
« Elle aura une cible dans le dos. Les joueuses la connaissent mieux désormais. Je fais le parallèle avec un Giovanni Mpetshi Perricard [58e mondial, deux titres ATP], qui, quand il est arrivé, a surpris par son style de jeu, ses ogives au service, et personne ne connaissait exactement ses armes et ses faiblesses, avant d’apprendre à le contrer. »
Publié le lundi 29 décembre 2025 à 11:26