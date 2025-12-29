AccueilATPNicolas Escudé sur Loïs Boisson : "Je fais le parallèle avec cet...
ATP

Nicolas Escudé sur Loïs Boisson : « Je fais le paral­lèle avec cet autre joueur fran­çais qui, quand il est arrivé, a surpris par son style de jeu, ses ogives au service, et personne ne connais­sait exac­te­ment ses armes et ses faiblesses »

Baptiste Mulatier
Par Baptiste Mulatier

-

0

Au micro de France Info, l’an­cien joueur fran­çais Nicolas Escudé a expliqué le défi qui attend Loïs Boisson en 2026, quelques mois après sa demi‐finale à Roland‐Garros. 

« Elle aura une cible dans le dos. Les joueuses la connaissent mieux désor­mais. Je fais le paral­lèle avec un Giovanni Mpetshi Perricard [58e mondial, deux titres ATP], qui, quand il est arrivé, a surpris par son style de jeu, ses ogives au service, et personne ne connais­sait exac­te­ment ses armes et ses faiblesses, avant d’ap­prendre à le contrer. »

Publié le lundi 29 décembre 2025 à 11:26

Article précédent
« Quand Kyrgios affirme que ce match est celui dont tout le monde a parlé au cours des six derniers mois, je me dis que j’ai peut‐être vécu sur une autre planète », ironise José Moron

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.