Consultant pour Eurosport et de passage dans l’émis­sion « Retour gagnant », Nicolas Escudé, inter­rogé sur la troi­sième défaite d’af­filée de Novak Djokovic (battu par Van De Zandschulp au 2e tour du Masters 1000 d’Indian Wells), a expliqué pour­quoi le Serbe ne pourra pas remporter un 25e titre du Grand Chelem.

« Il est forcé­ment sur la pente descen­dante. Vu ce qu’il a accompli, il n’ar­ri­vera plus à réaliser, non pas des exploits, mais gagner tous les tour­nois où il s’ali­gnait en lais­sant filer que quelques sets par‐ci par‐là. Donc, oui, il est sur la pente descen­dante. En début d’année, on s’était déjà posé la ques­tion sur Novak Djokovic et, à mon sens, je ne le vois plus gagner un Grand Chelem, c’est beau­coup trop compliqué pour lui. Il y a du monde main­te­nant en face, de la riva­lité. Jannik Sinner et Carlos Alcaraz sont vrai­ment en train d’as­pirer bon nombre de joueurs juste en dessous d’eux au clas­se­ment. Et malheu­reu­se­ment pour lui, et cela a été la même chose pour Federer, Nadal et Murray, plus on pousse, plus il y a des pépins physiques à droit et à gauche et ça use. »