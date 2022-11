Retraité depuis 2011 et ancien 6e joueur mondial, Nicolas Lapentti s’est récem­ment exprimé dans le podcast de Craig Shapiro sur le futur de Carlos Alcaraz qu’on ne cesse de comparer aux membres du Big 3 que sont Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic. Et pour l’Equatorien, si Carlitos veut les rejoindre dans la hiérar­chie, il devra abso­lu­ment rester en bonne santé.

« La grande ques­tion est de savoir s’il (Carlos Alcaraz) sera capable de gagner autant de Grands Chelems que ces trois gars (Nadal, Federer et Djokovic). Tout va dépendre de sa santé. Va‐t‐il être capable de rester en bonne santé pendant les 15–18 prochaines années ? On ne le sait jamais. Sera‐t‐il capable de rester fort menta­le­ment pendant les 15 prochaines années ? C’est fou, mais nous verrons bien. Nous devrons en reparler dans dix ans pour voir comment il va. Alcaraz a tout pour lui, c’est certain. Avoir 19 ans et jouer au niveau où il joue. C’est surtout dans la tête de jouer sous cette pres­sion et d’être aussi perfor­mant, c’est génial. »