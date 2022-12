De passage sur le podcast de Craig Shapiro, l’an­cien 6e joueur mondial, Nicolas Lapentti, après avoir déclaré que Carlos Alcaraz était bien meilleur que Nadal au même âge, a cette fois évoqué la retraite si émou­vante de Roger Federer lors de la Laver Cup en septembre dernier. Et s’il n’a pas pu assister à cet évène­ment, l’Equatorien a été tenu informé par des amis présents à l’O2 Arena de Londres.

« J’ai quelques amis qui étaient dans le stade et ils m’en­voyaient des SMS pour me dire : ‘Je n’ai jamais vu de toute ma vie un stade entier pleurer’. C’était fou mais c’est ce que Roger a fait au monde du tennis. Nous avons joué en double à Halle en 2000, lorsque j’étais encore meilleur que lui. Il était en pleine ascen­sion. En 2000, j’étais en haut de l’échelle, et il était proba­ble­ment 30e mondial, c’était un jeune Suisse qui jouait du bon tennis. »