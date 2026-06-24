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Nicolas Mahut : « À l’époque, Bjorn Borg gagnait Roland‐Garros en jouant en fond de court, puis il gagnait Wimbledon en faisant service‐volée. C’était quelque chose d’extraordinaire »

Par
Thomas S
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En tant que grand puriste du gazon, Nicolas Mahut, qui a disputé toutes ses finales en simple sur cette surface (4 titres) a poussé un petit coup de gueule lors de dernière émis­sion d’Eurosport, « Retour Gagnant ». 

Après avoir fait part d’une certaine décep­tion en voyant Francisco Cerundolo remporter le titre au Queen’s, l’an­cien numéro 1 mondial s’est insurgé contre l’uni­for­mi­sa­tion des surfaces en prenant l’exemple de Bjorn Borg. 

« J’aimerais qu’il y ait plus de contraste entre les surfaces. Borg, à l’époque, il gagnait Roland‐Garros en jouant en fond de court, il faisait aucune faute, il allait à Wimbledon, il gagnait en faisant service‐volée, c’était quelque chose d’ex­tra­or­di­naire. Et à partir des années 2000 et de 2002, on a la finale Hewitt‐Nalbandian où il y a zéro service‐volée du match. »

Publié le mercredi 24 juin 2026 à 14:12

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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