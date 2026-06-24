En tant que grand puriste du gazon, Nicolas Mahut, qui a disputé toutes ses finales en simple sur cette surface (4 titres) a poussé un petit coup de gueule lors de dernière émis­sion d’Eurosport, « Retour Gagnant ».

Après avoir fait part d’une certaine décep­tion en voyant Francisco Cerundolo remporter le titre au Queen’s, l’an­cien numéro 1 mondial s’est insurgé contre l’uni­for­mi­sa­tion des surfaces en prenant l’exemple de Bjorn Borg.

« J’aimerais qu’il y ait plus de contraste entre les surfaces. Borg, à l’époque, il gagnait Roland‐Garros en jouant en fond de court, il faisait aucune faute, il allait à Wimbledon, il gagnait en faisant service‐volée, c’était quelque chose d’ex­tra­or­di­naire. Et à partir des années 2000 et de 2002, on a la finale Hewitt‐Nalbandian où il y a zéro service‐volée du match. »