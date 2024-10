Présent sur le plateau d’Eurosport où il officie comme consul­tant depuis l’US Open, Nicolas Mahut a évoqué le cas de Novak et le moment où le Serbe allait dire stop.

Visiblement l’Angevin a son avis sur la ques­tion, car même s’il ne le dit pas, il pense visi­ble­ment que la retraite du Serbe n’en­gen­drera pas le même niveau d’émo­tions que pour Roger et Rafa.

« C’est peut‐être plus une ‘petite mort’ pour les autres que pour Nadal » : Retour Gagnant spécial Rafa, avec @BoyerAnne, @nmahut et @Berti_Milliard, c’est à savourer sur notre chaîne YouTube https://t.co/uGLO80gj3A pic.twitter.com/MFbZP7zhuZ — Eurosport France (@Eurosport_FR) October 12, 2024

« On sait que l’on est déjà nostal­gique des émotions que l’on a pu vivre en voyant Nadal jouer. J’ai envie de dire que c’est une petite mort encore plus pour les autres que pour lui. Concernant Novak, quand il arrê­tera, j’es­saye de savoir quel hommage il recevra, quelle émotion exis­tera chez les gens quand on voit ce que Federer et Nadal ont engendré, on va vite le savoir en fait »