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Nicolas Mahut motive Zverev : « Il va être numéro un mondial, mais j’aimerais bien qu’il le devienne avec panache, qu’il batte Alcaraz en finale du Rolex Paris Masters »

Par
Antoine Trupiano
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Nicolas Mahut est désor­mais un consul­tant régu­lier sur le plateau d’Eurosport, en paral­lèle de son rôle d’entraîneur aux côtés de Benjamin Bonzi.

Interrogé dans l’émission Retour Gagnant au sujet d’Alexander Zverev et de sa future acces­sion à la place de numéro un mondial, l’ancien joueur fran­çais a estimé que l’Allemand méri­tait cette récom­pense. Il aime­rait néan­moins le voir marquer le coup avec une victoire de pres­tige, notam­ment face à Carlos Alcaraz.

« Il va être numéro un mondial, ce qui est quand même le mérite d’une certaine manière. Mais j’aimerais bien qu’il le devienne avec panache, qu’il batte Alcaraz en finale du Rolex Paris Masters ou du Masters, en plus sur une surface qui lui convient bien… pour montrer qu’il est le vrai numéro un. »

Publié le mercredi 7 octobre 2026 à 18:10

A propos de l’auteur

Antoine Trupiano

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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