Nicolas Mahut est désormais un consultant régulier sur le plateau d’Eurosport, en parallèle de son rôle d’entraîneur aux côtés de Benjamin Bonzi.
Interrogé dans l’émission Retour Gagnant au sujet d’Alexander Zverev et de sa future accession à la place de numéro un mondial, l’ancien joueur français a estimé que l’Allemand méritait cette récompense. Il aimerait néanmoins le voir marquer le coup avec une victoire de prestige, notamment face à Carlos Alcaraz.
« Il va être numéro un mondial, ce qui est quand même le mérite d’une certaine manière. Mais j’aimerais bien qu’il le devienne avec panache, qu’il batte Alcaraz en finale du Rolex Paris Masters ou du Masters, en plus sur une surface qui lui convient bien… pour montrer qu’il est le vrai numéro un. »
Publié le mercredi 7 octobre 2026 à 18:10