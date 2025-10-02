Vainqueur de l’ATP 500 de Tokyo malgré une alerte physique au niveau de la cheville en début de tournoi, Carlos Alcaraz a fait le choix de la sagesse en se retirant du Masters 1000 de Shanghai dans la foulée. Un choix logique et prudent alors que de nombreuses échéances l’attendent en cette fin de saison 2025.
Certains observateurs, comme Nicolas Mahut, désormais consultant pour Eurosport, sont d’ailleurs un peu inquiet pour le numéro 1 mondial.
« Depuis l’US Open, il ne laisse rien du tout. La seule inquiétude que j’ai pour lui, c’est le rythme qu’il s’inflige car il gagne l’US Open, il va à la Laver Cup, il va sur la tournée asiatique, il va sur le Six Kings Slam (l’exhibition en Arabie Saoudite) puis il y aura le Masters 1000 de Paris, le Masters de Turin, la Coupe Davis. Il y a beaucoup d’échéances. Attention à ce qu’il ne le paie pas sur cette fin de saison. »
Publié le jeudi 2 octobre 2025 à 13:09