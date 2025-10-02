AccueilATPNicolas Mahut prévient Carlos Alcaraz : "C'est la seule inquiétude que j'ai...
Nicolas Mahut prévient Carlos Alcaraz : « C’est la seule inquié­tude que j’ai pour lui. Attention à ce qu’il ne le paie pas »

Vainqueur de l’ATP 500 de Tokyo malgré une alerte physique au niveau de la cheville en début de tournoi, Carlos Alcaraz a fait le choix de la sagesse en se reti­rant du Masters 1000 de Shanghai dans la foulée. Un choix logique et prudent alors que de nombreuses échéances l’at­tendent en cette fin de saison 2025. 

Certains obser­va­teurs, comme Nicolas Mahut, désor­mais consul­tant pour Eurosport, sont d’ailleurs un peu inquiet pour le numéro 1 mondial. 

« Depuis l’US Open, il ne laisse rien du tout. La seule inquié­tude que j’ai pour lui, c’est le rythme qu’il s’in­flige car il gagne l’US Open, il va à la Laver Cup, il va sur la tournée asia­tique, il va sur le Six Kings Slam (l’ex­hi­bi­tion en Arabie Saoudite) puis il y aura le Masters 1000 de Paris, le Masters de Turin, la Coupe Davis. Il y a beau­coup d’échéances. Attention à ce qu’il ne le paie pas sur cette fin de saison. »

Publié le jeudi 2 octobre 2025 à 13:09

