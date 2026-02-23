« Je ne vois pas l’intérêt de faire des articles sur Moïse Kouame alors qu’il est en quarts de finale d’un Challenger », déclarait Nicolas Mahut à propos de l’espoir tricolore, beaucoup trop sous le feu des projecteurs à son goût.
En total désaccord avec les propos de l’ancien numéro 1 mondial en double, notre confrère, Benoît Maylin avait pris le soin de lui répondre dans sa fameuse émission, « Sans Filet », en prenant justement l’exemple de Carlos Alcaraz : « Vous croyez que les médias espagnols ont laissé tranquille Carlos Alcaraz à 16 ans ? On le comparait à Nadal ! Il faut justement en parler de Moïse Kouamé, il faut lui apprendre à se blinder mentalement par rapport à cette pression des médias et aux commentaires permanents qui vont empirer au fur et à mesure de sa carrière. »
Une réponse en appelant une autre, Nicolas Mahut a réagi dans une interview accordée pour Eurosport. Et il n’a pas forcément tort concernant l’immense place prise par Rafael Nadal au début de la carrière de l’actuel numéro 1 mondial.
« Mais avec Alcaraz, on a dit : ‘Ah, on a peut‐être un phénomène.’ Le seul problème, c’est qu’il y avait Rafa (Rafael Nadal), il y a Ferrer. La tension était sur Rafa. Alcaraz recevait 10% de l’attention. Je ne suis pas sûr que quand Alcaraz gagne un Future, tout le monde en parle, qu’il y ait des journalistes étrangers qui soient là, qu’Alcaraz ait eu la même attention portée sur lui tout le temps, tout le temps, tout le temps ; parce que dans le même temps, tu as Rafa qui gagne son douzième Roland. »
Publié le lundi 23 février 2026 à 13:01