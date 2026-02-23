« Je ne vois pas l’intérêt de faire des articles sur Moïse Kouame alors qu’il est en quarts de finale d’un Challenger », décla­rait Nicolas Mahut à propos de l’es­poir trico­lore, beau­coup trop sous le feu des projec­teurs à son goût.

En total désac­cord avec les propos de l’an­cien numéro 1 mondial en double, notre confrère, Benoît Maylin avait pris le soin de lui répondre dans sa fameuse émis­sion, « Sans Filet », en prenant juste­ment l’exemple de Carlos Alcaraz : « Vous croyez que les médias espa­gnols ont laissé tran­quille Carlos Alcaraz à 16 ans ? On le compa­rait à Nadal ! Il faut juste­ment en parler de Moïse Kouamé, il faut lui apprendre à se blinder menta­le­ment par rapport à cette pres­sion des médias et aux commen­taires perma­nents qui vont empirer au fur et à mesure de sa carrière. »

Une réponse en appe­lant une autre, Nicolas Mahut a réagi dans une inter­view accordée pour Eurosport. Et il n’a pas forcé­ment tort concer­nant l’im­mense place prise par Rafael Nadal au début de la carrière de l’ac­tuel numéro 1 mondial.

« Mais avec Alcaraz, on a dit : ‘Ah, on a peut‐être un phéno­mène.’ Le seul problème, c’est qu’il y avait Rafa (Rafael Nadal), il y a Ferrer. La tension était sur Rafa. Alcaraz rece­vait 10% de l’at­ten­tion. Je ne suis pas sûr que quand Alcaraz gagne un Future, tout le monde en parle, qu’il y ait des jour­na­listes étran­gers qui soient là, qu’Alcaraz ait eu la même atten­tion portée sur lui tout le temps, tout le temps, tout le temps ; parce que dans le même temps, tu as Rafa qui gagne son douzième Roland. »