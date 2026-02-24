Alors que ses récents propos sur la médiatisation de Moïse Kouamé ont beaucoup fait réagir, dont notre confrère, Benoît Maylin, qui n’a pas hésité à remuer le couteau dans la plaie, Nicolas Mahut a tenu à clarifier sa pensée lors d’une entrevue avec Eurosport.
Et après avoir expliqué que le cas de l’espoir français de 17 ans n’avait rien à voir avec celui de Carlos Alcaraz au même âge, l’ancien numéro 1 mondial en double a estimé que parler de Kouamé après la moindre victoire n’avait finalement aucun sens.
« Il ne faut pas se tromper : il faut le suivre, et c’est bien qu’il ait l’habitude d’être dans un environnement comme ça où il y a un peu d’attention. C’est une bonne expérience. Oui. Mais pas trop. Parce que là, on a l’impression que c’est Martine à la plage. C’est bien d’en parler. Mais on en a parlé à Montpellier, on en a parlé à chaque fois. On ne va pas faire à chaque semaine un focus là‐dessus. Oui, c’est vrai. Et quand il aura gagné un tournoi, très bien, il aura gagné un tournoi. C’est très bien. Il faut en parler. Mais là… »
Publié le mardi 24 février 2026 à 14:44