Alors que ses récents propos sur la média­ti­sa­tion de Moïse Kouamé ont beau­coup fait réagir, dont notre confrère, Benoît Maylin, qui n’a pas hésité à remuer le couteau dans la plaie, Nicolas Mahut a tenu à clari­fier sa pensée lors d’une entrevue avec Eurosport.

Et après avoir expliqué que le cas de l’es­poir fran­çais de 17 ans n’avait rien à voir avec celui de Carlos Alcaraz au même âge, l’an­cien numéro 1 mondial en double a estimé que parler de Kouamé après la moindre victoire n’avait fina­le­ment aucun sens.

« Il ne faut pas se tromper : il faut le suivre, et c’est bien qu’il ait l’ha­bi­tude d’être dans un envi­ron­ne­ment comme ça où il y a un peu d’at­ten­tion. C’est une bonne expé­rience. Oui. Mais pas trop. Parce que là, on a l’im­pres­sion que c’est Martine à la plage. C’est bien d’en parler. Mais on en a parlé à Montpellier, on en a parlé à chaque fois. On ne va pas faire à chaque semaine un focus là‐dessus. Oui, c’est vrai. Et quand il aura gagné un tournoi, très bien, il aura gagné un tournoi. C’est très bien. Il faut en parler. Mais là… »