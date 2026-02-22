Consultant pour Eurosport et aux commentaires de la finale de l’ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz et Arthur Fils, Nicolas Mahut a assisté comme nous tous à la démonstration du numéro 1 mondial, vainqueur 6–2, 6–1, en seulement 50 minutes.
Invité à s’exprimer sur le retour en fanfare du Français, qui participait au Qatar à son troisième tournoi de reprise depuis sa longue absence suite à une fracture de fatigue au dos, l’ancien numéro 1 mondial en double a fait part de ses impressions. Et elles sont plus que bonnes.
« Il a été très bon, très intense, très véloce sur ce match‐là (face à Mensik en demi‐finales). Franchement, je ne pensais pas que ça irait aussi vite. Mais bon, il est différent, ce joueur. Je pense que s’il n’avait pas eu sa blessure l’an dernier, il serait rentré dans les dix premiers. Et quand on fait partie des dix premiers, c’est qu’on a quelque chose de différent. Il a ça. Et le fait de revenir comme ça, et de faire une finale dès son troisième tournoi sur un 500, ça montre quel joueur extraordinaire c’est. »
Publié le dimanche 22 février 2026 à 14:47