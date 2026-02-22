AccueilATPNicolas Mahut sur Arthur Fils : "Il est différent, ce joueur. S'il...
Nicolas Mahut sur Arthur Fils : « Il est diffé­rent, ce joueur. S’il n’avait pas eu sa bles­sure l’an dernier, il serait rentré dans les dix premiers. Et quand on fait partie des dix premiers, c’est qu’on a quelque chose de diffé­rent. Il a ça »

Consultant pour Eurosport et aux commen­taires de la finale de l’ATP 500 de Doha entre Carlos Alcaraz et Arthur Fils, Nicolas Mahut a assisté comme nous tous à la démons­tra­tion du numéro 1 mondial, vain­queur 6–2, 6–1, en seule­ment 50 minutes. 

Invité à s’ex­primer sur le retour en fanfare du Français, qui parti­ci­pait au Qatar à son troi­sième tournoi de reprise depuis sa longue absence suite à une frac­ture de fatigue au dos, l’an­cien numéro 1 mondial en double a fait part de ses impres­sions. Et elles sont plus que bonnes. 

« Il a été très bon, très intense, très véloce sur ce match‐là (face à Mensik en demi‐finales). Franchement, je ne pensais pas que ça irait aussi vite. Mais bon, il est diffé­rent, ce joueur. Je pense que s’il n’avait pas eu sa bles­sure l’an dernier, il serait rentré dans les dix premiers. Et quand on fait partie des dix premiers, c’est qu’on a quelque chose de diffé­rent. Il a ça. Et le fait de revenir comme ça, et de faire une finale dès son troi­sième tournoi sur un 500, ça montre quel joueur extra­or­di­naire c’est. »

Publié le dimanche 22 février 2026 à 14:47

