Lors d’une inter­view accordée à Eurosport, où il officie depuis quelques mois en tant que consul­tant, Nicolas Mahut a donné son avis sur le début de la colla­bo­ra­tion entre Novak Djokovic et Andy Murray.

« J’étais assez pessi­miste pour lui pour être honnête, je trou­vais qu’il se diri­geait un peu vers la fin, je ne le voyais pas gagner de Grand Chelem en 2025, et je le voyais vrai­ment arrêter sa carrière. C’était le ressenti que j’avais quand je le voyais évoluer. Peut‐être qu’il a dû le sentir aussi de son côté. Parfois, quand tu as du mal à trouver des ressources person­nelles inté­rieures, tu les cherches un petit peu à l’ex­té­rieur, et le fait de renou­veler le staff, ça peut parfois être un déclen­cheur. Là, très clai­re­ment, prendre Andy, qui a été son rival pendant des années, qui le connait depuis qu’il est tout petit, ça va lui mettre un petit coup de boost, il va avoir envie de bien faire. Maintenant, j’ai vrai­ment le senti­ment qu’on peut voir un super Novak. »