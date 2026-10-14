Alors que Gaël Monfils devait jouer à Paris, Vienne et Paris les derniers tournois de sa carrière, le responsable de la communication de l’agence internationale pour l’intégrité dans le tennis (ITIA) a confirmé à L’Equipe que le Français est officiellement un joueur retraité.
Une annonce extrêmement surprenante pour les fans et les observateurs, parmi lesquels l’ancien numéro 1 mondial en double Nicolas Mahut, consultant pour Eurosport.
« On attend les déclarations de Gaël pour comprendre ce qui s’est passé. On attendait tous ce dernier Rolex Paris Masters, de le voir une dernière fois sur le court, vibrer une dernière fois avec lui. Ce ne sera malheureusement pas le cas car dans ces cas‐là, il faut être sur les listes au moins six mois avant de disputer un tournoi. On va attendre les raisons mais aujourd’hui, c’est un peu difficile, on est tous un petit peu triste de cette nouvelle. »
Publié le mercredi 14 octobre 2026 à 12:22