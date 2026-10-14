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Nicolas Mahut sur Gaël Monfils : « On est tous un petit peu triste de cette nouvelle. On attend ses décla­ra­tions pour comprendre ce qui s’est passé »

Par
Baptiste Mulatier
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Alors que Gaël Monfils devait jouer à Paris, Vienne et Paris les derniers tour­nois de sa carrière, le respon­sable de la commu­ni­ca­tion de l’agence inter­na­tio­nale pour l’in­té­grité dans le tennis (ITIA) a confirmé à L’Equipe que le Français est offi­ciel­le­ment un joueur retraité.

Une annonce extrê­me­ment surpre­nante pour les fans et les obser­va­teurs, parmi lesquels l’an­cien numéro 1 mondial en double Nicolas Mahut, consul­tant pour Eurosport.

« On attend les décla­ra­tions de Gaël pour comprendre ce qui s’est passé. On atten­dait tous ce dernier Rolex Paris Masters, de le voir une dernière fois sur le court, vibrer une dernière fois avec lui. Ce ne sera malheu­reu­se­ment pas le cas car dans ces cas‐là, il faut être sur les listes au moins six mois avant de disputer un tournoi. On va attendre les raisons mais aujourd’hui, c’est un peu diffi­cile, on est tous un petit peu triste de cette nouvelle. »

Publié le mercredi 14 octobre 2026 à 12:22

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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