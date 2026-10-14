Alors que Gaël Monfils devait jouer à Paris, Vienne et Paris les derniers tour­nois de sa carrière, le respon­sable de la commu­ni­ca­tion de l’agence inter­na­tio­nale pour l’in­té­grité dans le tennis (ITIA) a confirmé à L’Equipe que le Français est offi­ciel­le­ment un joueur retraité.

Une annonce extrê­me­ment surpre­nante pour les fans et les obser­va­teurs, parmi lesquels l’an­cien numéro 1 mondial en double Nicolas Mahut, consul­tant pour Eurosport.

« On attend les décla­ra­tions de Gaël pour comprendre ce qui s’est passé. On atten­dait tous ce dernier Rolex Paris Masters, de le voir une dernière fois sur le court, vibrer une dernière fois avec lui. Ce ne sera malheu­reu­se­ment pas le cas car dans ces cas‐là, il faut être sur les listes au moins six mois avant de disputer un tournoi. On va attendre les raisons mais aujourd’hui, c’est un peu diffi­cile, on est tous un petit peu triste de cette nouvelle. »