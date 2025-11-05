Lors de l’émis­sion « Retour gagnant » d’Eurosport, enre­gis­trée après le sacre de Jannik Sinner à Paris, Nicolas Mahut s’est mis dans la tête de l’Italien, rede­venu numéro 1 mondial devant Carlos Alcaraz en atten­dant le Masters à Turin (9 au 16 novembre).

« Il peut encore évoluer sur son jeu de tran­si­tion, son jeu vers l’avant, son jeu au filet. Et surtout, quand on lit ses décla­ra­tions, il est obnu­bilé par Alcaraz. On va revenir sur la place de numéro 1 mondial. Si elle est anec­do­tique à la fin du tournoi de Paris, elle le sera beau­coup moins à la fin de l’année. Tout le monde lui en a parlé toute la semaine. Moi, je suis convaincu qu’il n’y a pas pensé. En indoor, il se dit que s’il est en forme, il va gagner. Il est humble mais il sait que s’il joue son niveau, il va gagner. Mais je ne suis pas convaincu qu’il reste numéro 1 même s’il gagne tous ses matchs car je ne vois pas Alcaraz ne pas gagner trois matchs au Masters (la condi­tion pour rede­venir numéro 1 mondial, ndlr). »