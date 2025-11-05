Lors de l’émission « Retour gagnant » d’Eurosport, enregistrée après le sacre de Jannik Sinner à Paris, Nicolas Mahut s’est mis dans la tête de l’Italien, redevenu numéro 1 mondial devant Carlos Alcaraz en attendant le Masters à Turin (9 au 16 novembre).
« Il peut encore évoluer sur son jeu de transition, son jeu vers l’avant, son jeu au filet. Et surtout, quand on lit ses déclarations, il est obnubilé par Alcaraz. On va revenir sur la place de numéro 1 mondial. Si elle est anecdotique à la fin du tournoi de Paris, elle le sera beaucoup moins à la fin de l’année. Tout le monde lui en a parlé toute la semaine. Moi, je suis convaincu qu’il n’y a pas pensé. En indoor, il se dit que s’il est en forme, il va gagner. Il est humble mais il sait que s’il joue son niveau, il va gagner. Mais je ne suis pas convaincu qu’il reste numéro 1 même s’il gagne tous ses matchs car je ne vois pas Alcaraz ne pas gagner trois matchs au Masters (la condition pour redevenir numéro 1 mondial, ndlr). »
Publié le mercredi 5 novembre 2025 à 14:48