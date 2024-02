Cette semaine est la première de l’his­toire sans joueurs ayant un revers à une main parmi les dix meilleurs mondiaux depuis la créa­tion du clas­se­ment ATP. En effet, Stefanos Tsitsipas est sorti du top 10 et Dimitrov n’a pas réussi à y entrer.

Une nouvelle qui montre comment ce coup est sur le déclin, avec un tennis actuel de plus en plus rapide et dans lequel un revers à une main est souvent une faiblesse.

Certains joueurs comme Gasquet ont réagi avec un peu d’amer­tume, tandis que d’autres comme Wawrinka se montrent plus opti­mistes.

Interrogé sur ce sujet par L’Equipe, Nicolas Mahut s’in­ter­roge de son côté sur l’évo­lu­tion du jeu.

« Ça me fout un coup ! Mes idoles étaient (Stefan) Edberg puis (Pete) Sampras… Je ne pense pas que ce soit la fin, mais ce n’est pas illo­gique, sur le très haut niveau, qu’il n’y en ait plus : c’est une consé­quence d’un jeu de plus en plus stéréo­typé sur le circuit. Du fond, les mecs sont injouables. Les appuis, les cuisses qu’ils ont, la manière dont ils se déplacent… Même les très grands bougent de manière incroyable, comme les joueurs d’1,80 m d’il y a vingt ans. Donc les échanges sont de plus en plus longs. Avec l’évo­lu­tion des balles, ils peuvent frapper sans faire de faute sur quarante frappes. Et ils ne se déportent pas parce que, physi­que­ment, ce sont des avions. Ils prennent la balle de plus en plus tôt, même en revers ils sont appuis ouverts, ils font des glis­sades jambe gauche… Mais je pense qu’on a atteint une limite. »