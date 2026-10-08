Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner a annoncé son forfait pour la fin de saison : « En concertation avec les médecins, nous avons décidé que je devais suivre un traitement pour mon genou. »
Dans l’émission « Retour Gagnant » d’Eurosport, l’ancien numéro 1 mondial en double, Nicolas Mahut, n’a pas caché un certain étonnement.
« Peut‐être qu’il a eu une intervention, on ne sait pas. C’est assez surprenant. Personnellement, je ne m’y attendais pas. Alors oui, à partir du moment où il s’est retiré de Pékin, on s’attendait à ce qu’il ne fasse pas le déplacement uniquement à Shanghai. Mais on s’attendait à le voir revenir en indoor, peut‐être à Vienne, sur un tournoi qu’il affectionne, qu’il avait remporté l’an dernier. Donc, vraiment, c’est quelque chose d’assez, pas inquiétant, mais en tout cas assez sérieux, pour qu’il puisse être absent pratiquement six mois du circuit. On attend un peu plus d’explications, pour savoir vraiment ce qui s’est passé pour Jannik Sinner. »
Publié le jeudi 8 octobre 2026 à 09:58