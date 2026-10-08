Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner a annoncé son forfait pour la fin de saison : « En concer­ta­tion avec les méde­cins, nous avons décidé que je devais suivre un trai­te­ment pour mon genou. »

Dans l’émis­sion « Retour Gagnant » d’Eurosport, l’an­cien numéro 1 mondial en double, Nicolas Mahut, n’a pas caché un certain étonnement.

« Peut‐être qu’il a eu une inter­ven­tion, on ne sait pas. C’est assez surpre­nant. Personnellement, je ne m’y atten­dais pas. Alors oui, à partir du moment où il s’est retiré de Pékin, on s’at­ten­dait à ce qu’il ne fasse pas le dépla­ce­ment unique­ment à Shanghai. Mais on s’at­ten­dait à le voir revenir en indoor, peut‐être à Vienne, sur un tournoi qu’il affec­tionne, qu’il avait remporté l’an dernier. Donc, vrai­ment, c’est quelque chose d’assez, pas inquié­tant, mais en tout cas assez sérieux, pour qu’il puisse être absent prati­que­ment six mois du circuit. On attend un peu plus d’ex­pli­ca­tions, pour savoir vrai­ment ce qui s’est passé pour Jannik Sinner. »