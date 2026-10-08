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Nicolas Mahut sur l’an­nonce de Jannik Sinner : « C’est assez surpre­nant. Personnellement, je ne m’y atten­dais pas »

Par
Baptiste Mulatier
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Absent depuis son sacre à Wimbledon le 12 juillet dernier, Jannik Sinner a annoncé son forfait pour la fin de saison : « En concer­ta­tion avec les méde­cins, nous avons décidé que je devais suivre un trai­te­ment pour mon genou. »

Dans l’émis­sion « Retour Gagnant » d’Eurosport, l’an­cien numéro 1 mondial en double, Nicolas Mahut, n’a pas caché un certain étonnement. 

« Peut‐être qu’il a eu une inter­ven­tion, on ne sait pas. C’est assez surpre­nant. Personnellement, je ne m’y atten­dais pas. Alors oui, à partir du moment où il s’est retiré de Pékin, on s’at­ten­dait à ce qu’il ne fasse pas le dépla­ce­ment unique­ment à Shanghai. Mais on s’at­ten­dait à le voir revenir en indoor, peut‐être à Vienne, sur un tournoi qu’il affec­tionne, qu’il avait remporté l’an dernier. Donc, vrai­ment, c’est quelque chose d’assez, pas inquié­tant, mais en tout cas assez sérieux, pour qu’il puisse être absent prati­que­ment six mois du circuit. On attend un peu plus d’ex­pli­ca­tions, pour savoir vrai­ment ce qui s’est passé pour Jannik Sinner. »

Publié le jeudi 8 octobre 2026 à 09:58

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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