Double tenant du titre à Roland‐Garros, Carlos Alcaraz a offi­cia­lisé ce vendredi son forfait pour l’édition 2026, programmée du 24 mai au 7 juin.

Une annonce qui rebat consi­dé­ra­ble­ment les cartes, notam­ment pour ses concur­rents, même si Jannik Sinner s’avance désor­mais comme le grand favori du tournoi parisien.

Interrogé par L’Equipe, Nicolas Mahut estime que cette absence pour­rait ouvrir une véri­table fenêtre d’opportunité à Novak Djokovic, en quête d’un 25e titre du Grand Chelem.

« On est déçus pour lui déjà. On est aussi déçus pour les fans fran­çais et on est déçus pour Roland. Parce que quand il est sur un terrain, il y a du spec­tacle. Après, ça va laisser de l’es­poir à d’autres joueurs. Il y en a un qui n’est peut‐être pas déçu, c’est Djokovic. »