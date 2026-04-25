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Nicolas Mahut sur le forfait de Carlos Alcaraz : « Il y en a un qui n’est peut‐être pas déçu, c’est Novak Djokovic »

Par
Baptiste Mulatier
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Double tenant du titre à Roland‐Garros, Carlos Alcaraz a offi­cia­lisé ce vendredi son forfait pour l’édition 2026, programmée du 24 mai au 7 juin.

Une annonce qui rebat consi­dé­ra­ble­ment les cartes, notam­ment pour ses concur­rents, même si Jannik Sinner s’avance désor­mais comme le grand favori du tournoi parisien.

Interrogé par L’Equipe, Nicolas Mahut estime que cette absence pour­rait ouvrir une véri­table fenêtre d’opportunité à Novak Djokovic, en quête d’un 25e titre du Grand Chelem.

« On est déçus pour lui déjà. On est aussi déçus pour les fans fran­çais et on est déçus pour Roland. Parce que quand il est sur un terrain, il y a du spec­tacle. Après, ça va laisser de l’es­poir à d’autres joueurs. Il y en a un qui n’est peut‐être pas déçu, c’est Djokovic. »

Publié le samedi 25 avril 2026 à 12:08

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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