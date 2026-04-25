Double tenant du titre à Roland‐Garros, Carlos Alcaraz a officialisé ce vendredi son forfait pour l’édition 2026, programmée du 24 mai au 7 juin.
Une annonce qui rebat considérablement les cartes, notamment pour ses concurrents, même si Jannik Sinner s’avance désormais comme le grand favori du tournoi parisien.
Interrogé par L’Equipe, Nicolas Mahut estime que cette absence pourrait ouvrir une véritable fenêtre d’opportunité à Novak Djokovic, en quête d’un 25e titre du Grand Chelem.
« On est déçus pour lui déjà. On est aussi déçus pour les fans français et on est déçus pour Roland. Parce que quand il est sur un terrain, il y a du spectacle. Après, ça va laisser de l’espoir à d’autres joueurs. Il y en a un qui n’est peut‐être pas déçu, c’est Djokovic. »
Publié le samedi 25 avril 2026 à 12:08