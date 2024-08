Alors qu’il fait ses grands débuts en tant que consul­tant sur Eurosport à l’oc­ca­sion de cette édition 2024 de l’US Open, Nicolas Mahut semble très à l’aise en n’hé­si­tant pas à donner son avis et dévoiler quelques petites anec­dotes de sa longue carrière de joueur.

Et alors qu’il était aux commen­taires du match du premier tour entre le Français Constant Lestienne et Jordan Thompson, l’an­cien 37e mondial en simple, qui analy­sait le service de l’Australien, a raconté une petite histoire concer­nant un double avec un certain Roger Federer.

« C’est une infor­ma­tion que m’avait donné Roger Federer lorsque j’avais joué en double avec lui à Brisbane. Et à un moment donné, il était au service et il faisait un enchaî­ne­ment en servant toujours au même endroit. Et parfois je me deman­dais s’il allait varier un peu. Et à un chan­ge­ment de côté, il me dit : ‘Je ne vais pas varier tant que je n’aurai pas pris de retour. Dès qu’il trou­vera une solu­tion, je chan­gerai’. Et je me suis dit qu’il avait raison, il n’y a pas besoin de pani­quer et de varier pour varier. Si cela fonc­tionne, on continue. »