Actuel entraîneur d’Hubert Hurkacz, Nicolas Massu est également capitaine du Chili en Coupe Davis.
Et alors que son pays recevra l’Espagne en septembre prochain pour une place en huitièmes de finale, le double médaillé d’or, en simple et en double lors des Jeux olympiques d’Athènes en 2004, s’est entretenu avec nos confrères de Marca.
Forcément interrogé sur la participation, toujours incertaine, de Carlos Alcaraz, l’ancien 9e joueur mondial a affiché sa détermination, quels que soient les adversaires de l’autre côté du filet.
« Depuis tout petit, j’aime les grands objectifs, car quand je regardais le tennis à la télévision, Roland Garros ou l’US Open, je voulais être là avec les meilleurs du monde. Et quand on se consacre à ce sport, on veut se mesurer à eux. Maintenant, en tant que capitaine, les Coupes Davis sont très spéciales, que l’on joue à domicile ou à l’extérieur. Nous devons être prêts à affronter n’importe quel adversaire. Si Alcaraz vient, nous devons être prêts à jouer contre lui. S’il ne vient pas, nous jouerons contre ceux qui viendront. Sur le plan sportif, Alcaraz fait une différence importante. S’il n’est pas là, l’Espagne compte d’autres grands joueurs. D’ailleurs, ils viennent d’atteindre la dernière finale de la Coupe Davis. Ce qui m’importe le plus, c’est que mon équipe soit au complet et que mes joueurs soient en bonne santé. Nous savons qu’en jouant au Chili et avec une équipe qui se connaît depuis de nombreuses années, nous pouvons être compétitifs et réaliser de grandes choses. Je suis capitaine depuis 12 ans déjà. Heureusement, nous sommes invaincus à domicile depuis que je suis capitaine. Cela signifie que les choses ont été bien faites, que nous avons pu progresser et atteindre nos objectifs. Lorsque j’ai pris en charge l’équipe de Coupe Davis, beaucoup des joueurs actuels avaient 15–16 ans. Le défi était de jouer un jour avec les meilleurs, de voir le Chili revenir dans le Groupe mondial, et nous y sommes parvenus, ce qui me rend extrêmement heureux. Le bonheur ultime est de pouvoir se mesurer aux meilleures équipes du monde. Si Alcaraz vient, alors bienvenue, car ce sera incroyable pour le Chili d’avoir un joueur du calibre de Carlos ; ce serait inoubliable. S’il ne vient pas, l’Espagne possède une équipe fantastique avec d’autres grands joueurs, et elle a disputé la dernière finale. »
Publié le samedi 28 février 2026 à 15:15