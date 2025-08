Récemment invité de l’émis­sion « Tennis Show » sur ESPN, l’an­cien 9e joueur mondial, Nicolas Massu, est revenu sur les nombreuses compa­rai­sons entre, d’un côté, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner et, de l’autre, le Big 3 incarné par Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

« Je me souviens de l’ar­rivée de Nadal sur le circuit. Je pense qu’Alcaraz est au même niveau et au même âge. Par contre, Sinner est un peu plus dans la lignée de Federer et Djokovic : ils ont gagné leur premier Grand Chelem un peu plus tard, et ils ont commencé à faire preuve de matu­rité à 21 ou 22 ans. Alcaraz et Nadal ont été très bons très jeunes, à 18 ou 19 ans. Le tennis est entre de très bonnes mains. »