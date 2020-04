Dans un live Instagram sur le compte de la Coupe Davis, Nicolas Massu, le coach de Dominic Thiem a clairement expliqué les raisons qui chaque jour le poussent à aller sur le court pour entraîner un joueur comme Dominic Thiem : « L’idée est de le faire progresser bien sûr, mais je dirais que cela est l’objectif de tous les coachs. Avec Dominic, on s’est clairement fixé le but d’atteindre la place de numéro 1 mondial. Je sais que Dominic fera tout pour essayer d‘y parvenir. C’est un joueur sérieux, bien éduqué, et dont le comportement est très apprécié par les fans. Je veux donc l’aider à réaliser ses rêves. Je sais que ce chemin sera long et que de mon côté je devrais toujours avoir en tête l’idée aussi de progresser en tant qu’entraîneur »