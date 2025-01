Alors que la Pologne s’est quali­fiée pour la finale de la United Cup et qu’elle affron­tera les États‐Unis de Taylor Fritz et Cori Gauff, Hubert Hurkacz, après un début de compé­ti­tion poussif (défaite face à Ruud et Machac), s’est bien ressaisi en l’emportant face à Harris et Shevchenko.

Désormais entraîné par un duo composé de Nicolas Massu et Ivan Lendl, le Polonais, lors de son dernier match, a été parti­cu­liè­re­ment encou­ragé par le premier.

Nicolas Massu to Hurkacz.



« That’s why you are so tough to play against. You are a fighter. You are athletic. You have a great serve.



You serve and then you fight. That’s all you have to do ».