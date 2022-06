Les injec­tions reçues par Rafael Nadal pendant Roland‐Garros pour calmer sa douleur au pied gauche conti­nuent de faire débat. Le direc­teur général de l’Agence mondiale anti­do­page (AMA), Olivier Niggli, a pris la défense du Majorquin au micro de la RTS, après les sorties média­tiques des cyclistes Thibault Pinot et Guillaume Martin, ainsi que d’un médecin spécia­liste des infil­tra­tions.

« Si un produit est sur la liste des produits inter­dits, c’est qu’il a un effet sur les perfor­mances, qu’il est mauvais pour la santé, et qu’il est contraire à l’éthique du sport. Les injec­tions anes­thé­siantes ne sont pas inter­dites. Ce n’est pas un oubli. La ques­tion s’est posée. Elle a été discutée. Ils ne figurent pas sur la liste car ils n’amé­liorent pas les perfor­mances et ne sont fonda­men­ta­le­ment pas mauvais. Est‐ce une bonne pratique médi­cale ? Est‐il accep­table qu’un sportif de haut niveau se fasse des injec­tions avant un match ? C’est un débat entre méde­cins et un débat sur l’éthique médi­cale. Rafael Nadal a remporté 13 titres à Roland‐Garros sans piqûre, ce n’est proba­ble­ment pas grâce aux piqûres qu’il a gagné le 14. »